Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ilk kez toplanacak

Gerçekleştirilen 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucunda teşekkül eden Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısını yapmaya hazırlanıyor.
Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2024 yılı Nisan ayı toplantısını 16 Nisan Salı günü gerçekleştirecek.
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda teşekkül eden Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi (III. Dönem) ilk toplantısını 16 Nisan 2024 Salı günü saat 14.00’te Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.