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Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ilk kez toplanacak

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Gerçekleştirilen 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucunda teşekkül eden Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısını yapmaya hazırlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ilk kez toplanacak malatya haber mask
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Gerçekleştirilen 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sonucunda teşekkül eden Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ilk toplantısını yapmaya hazırlanıyor.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi ilk kez toplanacak

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, 2024 yılı Nisan ayı toplantısını 16 Nisan Salı günü gerçekleştirecek.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda teşekkül eden Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi (III. Dönem) ilk toplantısını 16 Nisan 2024 Salı günü saat 14.00’te Malatya Büyükşehir Belediye Sarayı Meclis Salonu’nda gerçekleştirecek. 
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14 Nis 2024 - 17:58 Malatya- Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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