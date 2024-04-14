Malatya’nın tescilli yemeği Analı kızlının hikayesini biliyor muydunuz?

Malatya’nın coğrafi işaretli yemeklerinden biri olan analı kızlı köftesinin hikayesini biliyor muydunuz? Bulgur, kıyma ve çeşitli malzemelerin yoğurularak harç haline getirilmesi ile elde edilen bu eşsiz yemeğin hikayesi de oldukça ilgi çekici…

Türk Patent ve Marka Kurumundan Eylül 2021'de coğrafi işaret tescili alan Malatya'nın analı kızlı yemeği şehrin sofra kültüründe özel bir konumda bulunuyor. Peki, analı kızlı köftesinin hikayesini biliyor muydunuz?

İŞTE O HİKAYE

Analı kızlı yemeğinin hikayesine yönelik çeşitli rivayetler bulunuyor. Ancak aralarından bir tanesi özellikle dikkat çekiyor. Şöyle ki, bu hikayede analı kızlıya adını veren Hatice Ana, bazılarına göre Suzi Ana, isimli bir kadının 7 erkek çocuğu varmış. Hep bir kız çocuğu olsun isteyen genç anne, Allah'a bunun için sürekli dua ediyormuş. 7 oğlan annesi bu kadının duaları kabul olmuş ve bir kız çocuğu dünyaya gelmiş. Hatice Ana o kadar sevinmiş ki dünyalara sığamamış. Öyle ki kız çocuğunu pamuklara sarmış, gözü gibi bakmış, el bebek gül bebek büyütmüş.

Hatice Ana’nın kızı büyüyüp gelinlik çağa varınca isteyenleri olmaya başlamış ancak annesi kızını isteyen herkesi bir bahaneyle reddetmiş. Kızından ayrılmaya gönlü razı değilmiş. Fakat bir zaman kızı bir oğlana aşık olmuş ve onunla kaçmış. Annesi yataklara düşmüş üzüntüden.

Annesinin hastalandığını duyan kızı eşiyle birlikte annesinin elini öpmeye yola koyulmuş. Kızının tekrar eve geldiğini gören anne, bu sevincini paylaşmak için büyük bir ziyafet hazırlayıp herkesi davet etmiş. Kimilerine göre bu ziyafet 7 gün 7 gece, kimilerine göre 40 gün 40 gece devam etmiş.

Hatice Ana’nın bu ziyafet için hazırladığı özel bir yemek varmış. Bu yemeklerin içinde en çok beğenilen yemek buymuş. Analı kızlı dediğimiz yemeğin ismi de o günden gelmeymiş.

BAŞKA BİR HİKAYE DAHA

Güçlü bir rivayete göre ise bir anne düşkün olduğu küçük kızını gözünün önünde olsun, başına bir iş gelmesin diye hep yanında tutarmış. Mutfakta yemek hazırladığında dahi yanından ayırmazmış. İçli köfte yaptığı bir gün küçük kızı da oyalansın diye bulgurlu harçtan önüne koymuş. Küçük kız bunları yuvarlarken bu rutin böyle devam etmiş. Köfteler ve küçük toplar birlikte pişmeye başlamış ve böylece analı kızlı yemeğinin temelleri buradan atılmış.