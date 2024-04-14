14 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 5 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Perihan Demirocak’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Rüya Sokak, Zafer Sitesi, Ç Blok, No:10/14, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mustafa Eren’in taziye adresi: B. Mustafapaşa Mahallesi, Halep Caddesi, No:143/3, Battalgazi,
29 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Tolunay Şimşek’in taziye adresi: Bahçelievler Mahallesi, Şimşekler Sokak, Yazıhan,
53 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Meryem Yıldırım’ın taziye adresi: Özalper Mahallesi, Kervan Sokak, No:9/2, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Memet Demirhan’ın taziye adresi: Yıldıztepe Mahallesi, Merdane Sokak, No:8, Battalgazi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.