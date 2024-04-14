14 Nis 2024 - 16:21- Kültür Sanat G:

Seyyit Battal Gazi Külliyesi yüzyıllara meydan okuyor

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Eskişehir'de Bizans İmparatorluğu döneminde yapıldığına inanılan Seyyit Battal Gazi Külliyesi'nin güzellikleri dron ile havadan kayıt altına alındı.

Seyyit Battal Gazi Külliyesi yüzyıllara meydan okuyor malatya haber mask
Seyyit Battal Gazi Külliyesi yüzyıllara meydan okuyor malatya haber
Seyyit Battal Gazi Külliyesi yüzyıllara meydan okuyor malatya haber
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Eskişehir'de Bizans İmparatorluğu döneminde yapıldığına inanılan Seyyit Battal Gazi Külliyesi'nin güzellikleri dron ile havadan kayıt altına alındı.

Seyyit Battal Gazi Külliyesi yüzyıllara meydan okuyor

Seyitgazi ilçesinde bulunan Seyyit Battal Gazi Külliyesi'nin havadan görüntülenen manzaraları kartpostallık kareler oluşturdu. Anadolu'nun Bizans İmparatorluğu egemenliği altında bulunduğu 700 yıllarında, Bizans'a karşı yapılan savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdiği ve İslam'ın Anadolu'ya yayılmasında büyük katkısı olduğu bilinen Seyyit Battal Gazi adına 1207 ila 1208 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılan tarihi külliye, geçmişe merakı olan turistler için gezilecek önemli bir nokta olarak varlığını sürdürüyor.

Seyyit Battal Gazi Külliyesi yüzyıllara meydan okuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Nis 2024 - 16:21 - Kültür Sanat

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