Seyyit Battal Gazi Külliyesi yüzyıllara meydan okuyor

Eskişehir'de Bizans İmparatorluğu döneminde yapıldığına inanılan Seyyit Battal Gazi Külliyesi'nin güzellikleri dron ile havadan kayıt altına alındı.
Seyitgazi ilçesinde bulunan Seyyit Battal Gazi Külliyesi'nin havadan görüntülenen manzaraları kartpostallık kareler oluşturdu. Anadolu'nun Bizans İmparatorluğu egemenliği altında bulunduğu 700 yıllarında, Bizans'a karşı yapılan savaşlarda büyük kahramanlıklar gösterdiği ve İslam'ın Anadolu'ya yayılmasında büyük katkısı olduğu bilinen Seyyit Battal Gazi adına 1207 ila 1208 yıllarında Anadolu Selçuklu Sultanı 1'inci Alaeddin Keykubad'ın annesi Ümmühan Hatun tarafından yaptırılan tarihi külliye, geçmişe merakı olan turistler için gezilecek önemli bir nokta olarak varlığını sürdürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.