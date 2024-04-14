Malatya’da tatilin son günü acı haber 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı ve araçların hurdaya döndüğü kazada 2’si ağır 8 kişi yaralanmıştı. Yaralı olan 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D300 kara yolunda seyir halinde olan B.Y. yönetimindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile 06 DTB 449 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, B.T., H.T.B., H.B., M.T.B., C.A., G.A., R.A. ile C.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan H.T.B. ile H.B. ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olan şahıslardan 42 yaşındaki Batuhan Yılkınç, 20 yaşındaki Meryem Tuana Bozkurt ve 42 yaşındaki Hacer Bozkurt'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada yaralı olarak kurtulan C.A. Savcılık talimatı ile gözaltına alındı.