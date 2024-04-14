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Malatya’da tatilin son günü acı haber 3 kişi hayatını kaybetti

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Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı ve araçların hurdaya döndüğü kazada 2’si ağır 8 kişi yaralanmıştı. Yaralı olan 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Malatya’da tatilin son günü acı haber 3 kişi hayatını kaybetti malatya haber mask
Malatya’da tatilin son günü acı haber 3 kişi hayatını kaybetti malatya haber
Malatya’da tatilin son günü acı haber 3 kişi hayatını kaybetti malatya haber
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Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı ve araçların hurdaya döndüğü kazada 2’si ağır 8 kişi yaralanmıştı. Yaralı olan 3 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Malatya’da tatilin son günü acı haber 3 kişi hayatını kaybetti

Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Malatya’da tatilin son günü acı haber 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D300 kara yolunda seyir halinde olan B.Y. yönetimindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile 06 DTB 449 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken, B.T., H.T.B., H.B., M.T.B., C.A., G.A., R.A. ile C.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan H.T.B. ile H.B. ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya’da tatilin son günü acı haber 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı olan şahıslardan 42 yaşındaki Batuhan Yılkınç, 20 yaşındaki Meryem Tuana Bozkurt ve 42 yaşındaki Hacer Bozkurt'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Kazada yaralı olarak kurtulan C.A. Savcılık talimatı ile gözaltına alındı.

Malatya’da tatilin son günü acı haber 3 kişi hayatını kaybetti

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14 Nis 2024 - 16:00 Malatya- Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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