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Hatay’da deprem sonrası 800 çift konteyner evlendirme dairesinde dünya evine girdi

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Hatay’ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat depremleri sonrasında 25 bin kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından, 800 afetzede çift, konteynerde hizmet veren evlendirme dairesinde dünya evine girdi.

Hatay’da deprem sonrası 800 çift konteyner evlendirme dairesinde dünya evine girdi mask
Hatay’da deprem sonrası 800 çift konteyner evlendirme dairesinde dünya evine girdi
Hatay’da deprem sonrası 800 çift konteyner evlendirme dairesinde dünya evine girdi
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Hatay’ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat depremleri sonrasında 25 bin kişinin hayatını kaybettiği felaketin ardından, 800 afetzede çift, konteynerde hizmet veren evlendirme dairesinde dünya evine girdi.

Hatay’da deprem sonrası 800 çift konteyner evlendirme dairesinde dünya evine girdi

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremler sonucunda Hatay’da binlerce bina yıkılırken, resmi kurumlar işlevsiz hale gelmişti. Ancak evlilik kurumunu devam ettirmek adına Antakya ilçesinde Kışlasaray Mahallesi’nde hizmete başlayan konteyner evlendirme dairesi, çiftlerin mutluluğuna tanıklık etti. Depremden 3 ay sonra faaliyete geçen konteyner evlendirme dairesinde, 6 Mayıs 2023 tarihinden bu yana yaklaşık 800 çift, evliliklerini resmileştirdi.

Hatay’da deprem sonrası 800 çift konteyner evlendirme dairesinde dünya evine girdi

Nikah memuru Niyazi Yalçın, felaket sonrasında beraber çalıştığı iki mesai arkadaşını kaybettiğini belirterek,

“Onlar benim mesai arkadaşlarımdı. Çok üzücü bir durumdu. Belediye olarak yaklaşık 50 personelimizi kaybettik. Onların üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun”

dedi.

Hatay’da deprem sonrası 800 çift konteyner evlendirme dairesinde dünya evine girdi

Konteynerde evlilik hizmeti veren Yalçın,

“6 Mayıs'tan bu yana 800 çifti evlendirdik. Evli çiftler üzüntülü bir şekilde bakıyordu çünkü kimi ailesini veya kardeşini kaybetmiş insanlardı. Ama hayatın devam edeceğini ve bir yerden tekrar başlanması gerektiğini düşünerek nikah yaptılar”

diye konuştu.

Hatay’da deprem sonrası 800 çift konteyner evlendirme dairesinde dünya evine girdi

Evliliklerini konteynerde resmileştiren Mehmet Nafi Gencer ise,

“İçimiz buruk çünkü konteyner küçük olduğu için daha fazla kişiyi davet edemedik. Deprem bölgesinde olmamıza rağmen buna da şükür diyorum. Çok sevdiklerimizi kaybettik. Çok fazla aile kaybediyoruz. Biz de bir aile kurmanın vaktinin geldiğini düşündük. Hayat bir şekilde devam ediyor”

şeklinde konuştu.

Hatay’da deprem sonrası 800 çift konteyner evlendirme dairesinde dünya evine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Nis 2024 - 15:21 - Yaşam

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