Elazığ'da hırsızlık yapan çocuklar polis tarafından yakalandı

Elazığ'ın Sürsürü Mahallesi'nde cadde üzerinde bir dizi hırsızlık olayı yaşandı. Mağaza sahibinin dükkanına zarar vermemeleri için bıraktığı harçlıkla dikkat çeken hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olaylar, Mustafa Cemiloğlu Caddesi'nde meydana geldi. Bir mağazaya giren 3 çocuk hırsız, müşteri kılığında kıyafet deneyerek dikkatleri üzerine çekti ve ardından 400 bin lira değerinde ürün çalarak kayıplara karıştı. Ardından, 200 metre aşağıdaki bir şarküteri dükkanına girerek kasadaki bin lirayı alıp kaçtılar. Dükkan sahibi, zarar vermemeleri için hırsızlara kasada harçlık bıraktı. Güvenlik kameraları, hırsızlık anlarını saniye saniye kaydetti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek hırsızları tespit etti ve kısa sürede yakaladı. Hırsızlar, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı