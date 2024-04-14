Kayseri’de 8 ilçe için uyarı

Elektrik sağlayıcıları tarafından Kayseri’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kayseri’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

KCETAŞ tarafından da Kayseri’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bu açıklamaya göre Kayseri’de:

15 NİSAN KAYSERİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

SARIZ

08.30 ila 17.30 saatleri arasında Sancakağıl Mah. Sancakağıl Kümeevler ve civarlarına

YAHYALI

09.00 ila 17.30 saatleri arasında İlyaslı Mah. 1128.Sok., İlyaslı Köyü, 1125.Sok., 1134.Sok., 1132.Sok., 1131.Sok., 1133.Sok., Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad., 1126.Sok., 1130.Sok., 1127.Sok., 1145.Sok., 1138.Sok., 1108.Sok., 1137.Sok., 1136.Sok., 1144.Sok., 1111.Sok., 1124.Sok., 1105.Sok., 1160.Küm.Ev., 1146.Sok., 1113.Sok., 1110.Sok., 1117.Sok., 1106.Sok., 1139.Küm.Ev., 1109.Küm.Ev., 1135.Sok., 1147.Sok., 1116.Sok., 1114.Sok. Ve Civarlarında / Yuları Mah. 620.Sok., Prof.Dr.Necmettin Erbakan Cad., 1225.Küm.Ev., 1203.Sok. Ve Civarlarında / Mustafabeyli Mah. 620.Sok., 599 Küm.Ev., 621.Küm.Ev. Ve Civarlarında / Yerköy Mah. 1311.Sok., 1105.Sok. ve civarlarına,

KOCASİNAN

09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kızık Mah. Yaymacı Sok., Pelitpınar Cad., Pınarönü Sok., Gölbağı Sok., Gölbağı Geç. Sok., Elden Sok., Rıhtımlı Sok. ve civarlarına,

YEŞİLHİSAR

09.00 ila 17.30 saatleri arasında İdris Mah. 204.Kümeevler ve civarlarına,

GEMEREK

09.00 ila 17.00 saatleri arasında Dendil Köyü Dendil Kümeevler ve civarlarına,

İNCESU

09.00 ila 17.00 saatleri arasında Subaşı Mah. Subaşı Kümeevler ve civarlarına,

PINARBAŞI

09.00 ila 17.00 saatleri arasında Olukkaya Mah. Olukkaya Kümeevler Ve Civarlarında / Karakuyu Mah. Karakuyu Küm.Ev. ve civarlarına,

MELİKGAZİ

09.00 ila 17.30 saatleri arasında Gürpınar Mah. Mimarsinan 2. Cad., Ulu 1. Sok., Şaban Bayram Cad., Ulaş Sok., Karagöz Sok., Kutupzade Cad., Kundaksız Sok., Bağlar 1. Sok., Saray Sok., Yeşilpınar Cad., Evliyalar Sok., Çankaya Sok., Yaşar Sok., 2705.Sok., Erkan 1.Sok., Gül 3. Sok., Işık 1. Sok., Özdemir Sok., 2.Çıkmaz Sok., 2703. Sok., Bahçeli Sok., Özleyen Sok., 5.Çıkmaz Sok., 2733.Sok., 2704.Sok. ve civarlarına,

KOCASİNAN

09.00 ila 17.00 saatleri arasında Barsama Mah. 3091.Sok., Çavuşağa Kümeevler ve civarlarına elektrik enerjisi verilemeyecek.