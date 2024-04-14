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Başıboş köpekler 45 oğlağı telef etti

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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, başıboş köpeklerin ahıra girip küçükbaş hayvanlara saldırması sonucu 45 oğlak telef oldu.

Başıboş köpekler 45 oğlağı telef etti malatya haber mask
Başıboş köpekler 45 oğlağı telef etti malatya haber
Başıboş köpekler 45 oğlağı telef etti malatya haber
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde, başıboş köpeklerin ahıra girip küçükbaş hayvanlara saldırması sonucu 45 oğlak telef oldu.

Başıboş köpekler 45 oğlağı telef etti

Olay, gece saatlerinde Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi’nde meydana geldi. İlçede hayvancılıkla uğraşan Zekariya Erdemci’ye ait bir ahıra başıboş köpekler girdi. Ahırdaki küçükbaş hayvanlara saldıran köpekler, 45 oğlağı telef etti.
Hayvan sahibi Erdemci, sabah saatlerinde rutin kontrol için ahırına girdiğinde, tüm hayvanlarının yerde yattığını fark etti. Yakından incelediğinde hayvanlarının darbe aldığını ve 45 oğlağın telef olduğunu gördü. Erdemci, durumu mahalle muhtarı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi.

Başıboş köpekler 45 oğlağı telef etti

Ekipler, olay yerinde inceleme yaparken, Erdemci, daha önce ilçe merkezinde benzer olaylar yaşandığını belirterek, ahırını güçlendirmek için önlemler aldığını, ancak köpeklerin tellerin altından toprak kazarak ahıra girmeyi başardığını ve bu durumun ailesiyle birlikte ciddi maddi sıkıntılara yol açtığını belirtti.

Başıboş köpekler 45 oğlağı telef etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Nis 2024 - 14:57 - Gündem

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