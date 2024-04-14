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SGK, 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verecek

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verileceğini duyurdu.

SGK, 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verecek mask
SGK, 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verecek
SGK, 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verecek
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) aracılığıyla 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verileceğini duyurdu.

SGK, 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verecek


Bakan Işıkhan, X hesabından yaptığı paylaşımda 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verileceğini duyurdu. Işıkhan, çalışma hayatının her adımında ve her anında kadınların yanında olarak, onları destekleyeceklerini belirttiği açıklamasında, şu ifadelere yer verdi:


"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan anneleri destekleyerek kayıtlı istihdamda kalmalarını veya istihdama katılmalarını sağlayacak projemizin ikinci dönemi başlıyor. İş Pozitif kadın istihdam programımız başta olmak üzere kadınların istihdamına yönelik çalışmalarımız devam edecektir. SGK'dan 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek." 
SGK, 7 bin anne ve bakıcıya 325 avro destek verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Nis 2024 - 14:51 - Yaşam

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