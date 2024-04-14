Malatya’da feci kaza: Ambulans helikopter desteği sağlandı

Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D300 kara yolunda seyir halinde olan B.Y. yönetimindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DTB 449 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada araçlar hurdaya dönerken, B.T., H.T.B., H.B., M.T.B., C.A., G.A., R.A. ile C.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan H.T.B. ile H.B. ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı