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Malatya’da feci kaza: Ambulans helikopter desteği sağlandı

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Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Malatya’da feci kaza Ambulans helikopter desteği sağlandı malatya haber mask
Malatya’da feci kaza Ambulans helikopter desteği sağlandı malatya haber
Malatya’da feci kaza Ambulans helikopter desteği sağlandı malatya haber
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Malatya’nın Darende ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2’si ağır 8 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılar ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Malatya’da feci kaza: Ambulans helikopter desteği sağlandı

Kaza, öğle saatlerinde Malatya-Kayseri karayolu Nadir Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, D300 kara yolunda seyir halinde olan B.Y. yönetimindeki 44 DZ 542 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 06 DTB 449 plakalı otomobil çarpıştı.

Malatya’da feci kaza: Ambulans helikopter desteği sağlandı

Kazada araçlar hurdaya dönerken, B.T., H.T.B., H.B., M.T.B., C.A., G.A., R.A. ile C.A. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılardan durumu ağır olan H.T.B. ile H.B. ambulans helikopterle Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Malatya’da feci kaza: Ambulans helikopter desteği sağlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Nis 2024 - 14:40 Malatya- Asayiş

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