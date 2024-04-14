Defalarca kez yalanlandılar ama ABD’li bilim insanları haklı mıydı?

Hatırlanacağı üzere 6 Şubat depremlerinin ardından ABD’li bilim insanlarınca açıklanan ve onlarca eleştiriyi beraberinde getiren Pütürge’de 6.8 büyüklüğünde deprem olabileceğine ilişkin iddialar Türk bilim insanlarınca defaatle yalanlanmıştı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Malatya’da yaşanan 4.1 büyüklüğündeki depremin ardından Pütürge’de tehlikeli depremlerin olabileceği söylenmeye başlandı. İşte ABD’li bilim insanlarının geçmişte paylaştığı o araştırma…

AFAD BAŞKA, KANDİLLİ BAŞKA DEDİ

Malatya 12 Nisan günü saat 08.44 sularında bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre deprem saat 08.44'te, yerin 7 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğünde oldu. Depremin merkezi Malatya Battalgazi'ydi.

Ancak Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 08.44 sularında meydana gelen depremin merkez üssü Malatya’nın Pütürge ilçesiydi. Verilere göre deprem yerin 5 kilometre derinliğinde 4.1 büyüklüğünde meydana geldi.



Yaşanan bu depremin ardından bazı açıklamalar yapıldı. Özellikle Pütürge’de olası yüksek bir riskin olduğu da bu açıklamalar arasındaydı. Aslında 6 Şubat 2023 depremlerinin hemen sonrasında ABD’li bilim insanları Pütürge’ye dikkat çekmişti.

İŞTE O ARAŞTIRMANIN DETAYLARI

ABD’li bilim insanlarının Malatya Pütürge’de 6.8 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini açıklamasının üzerine Türk deprem bilimcileri onlarca eleştiri yapmıştı. BUSABAH’ın bulduğu ve incelediği makalede ciddi ayrıntılar ortaya çıkmıştı. O makalenin detaylarını içeren haberimize buradan ulaşabilirsiniz:

https://www.busabahmalatya.com/haber/14962854/yuzeye-10-kilometre-derinlikte-olacak



KİLOMETRELERCE UZUNLUKTA YIRTILMA

ABD’deki Güney Kaliforniya Üniversitesinde Jeofizikçi Sylvian Barbot’un öncülüğünde hazırlanan bilimsel çalışma Pütürge’nin 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşayabileceğini ve bunun nedenlerini açıklıyor. İngilizce olarak kayıtlara geçen makalede 6 Şubat 2023’te Türkiye’nin Kahramanmaraş ilçesi yakınlarında iki büyük deprem meydana geldiği ifade edildi ve bu depremlerin sonuçlarına ilişkin ayrıntılar üzerinde duruldu. Çalışmaya göre, moment büyüklüğü (Mw) 7,8 olan ana şok, sol yanal atımlı Doğu Anadolu Fayı’nın 310 kilometre uzunluğundaki bir bölümünü yırttı ve birçok adımda enerji boşalmasıyla ilerledi. Mw 7.6 artçı şoku, Doğu Anadolu Fay Zonu’nun yakınındaki sol yanal doğrultu atımlı fayları etkileyerek 150 kilometre uzunluğunda bir yırtılmaya neden oldu. Bu iki olay ve Antakya yakınlarındaki 20 Şubat Mw 6.4 artçı sarsıntısı için eş-sismik kaymanın uzamsal dağılımını sınırlamak adına uzaktan algılama gözlemlerini kullandıklarını ifade eden bilim adamları, şu bilgileri aktardı:

PÜTÜRDE’DE SİSMİK BOŞLUK

“Ana şok için yırtılma yayılımı Doğu Anadolu Fayı’nın dağınık son noktasında güneye doğru durmuş ve kuzeye, 2020 Mw 6.8 Elazığ depreminin yaklaşık 20 kilometre güneyindeki Pütürge Segmenti’ne doğru incelerek potansiyel bir sismik boşluğa dikkat çekmiştir. Bu olaylar olgunlaşmamış fay sistemlerinin yüksek sismik potansiyelinin altını çizmektedir.”

40 KİLOMETRE UZUNLUĞUNDA SİSMİK BOŞLUK

Öte yandan çalışmanın bir bölümünde, elde edilen bulguların ayrıntıları paylaşıldı. Buna göre, Pütürge Segmenti boyunca sığ kayma açığı ve potansiyel sismik boşluk var. Ayrıca 2020 Mw 6.8 Elazığ depremiyle ilgili olarak Mw 7.8 ana şokunun Pütürge Segmenti’nde 40 kilometre uzunluğunda potansiyel bir sismik boşluğa neden olduğuna dikkat çekildi.

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE

Çalışmada 7.8 ana şok kırılmasının ve 6.8 Elazığ depremiyle karışan fay sahasının Pütürge Segmenti’nde büyük bir sismik boşluk oluşturduğu ifade edildi. Buradaki sismik boşluk, yüzeyden 10 kilometre derinlikte ve uzunluğu 40 kilometre şeklinde. Bu ayrıntıların akabinde DAF’ın Pütürge Segmenti’nde 6.8 büyüklüğünde başka bir depremin olacağına ilişkin endişeler aktarıldı.