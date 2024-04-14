Balıkçılık av sezonu 15 Nisan’da kapanıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023-2024 balıkçılık av sezonunun başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçtiğini açıkladı.

Sezonun sona ermesine sayılı günler kala yapılan değerlendirmede, Bakan Yumaklı 1 Eylül 2023'te başlayıp 15 Nisan 2024'te sona erecek olan balıkçılık sezonunun önemine vurgu yaptı.

Bakan Yumaklı, denizlerde av yasağının başlayacağı 15 Nisan tarihine dikkat çekerek, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayacak olan yasağın, kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçıları etkilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapmak isteyen balıkçıların Bakanlık izniyle faaliyetlerine devam edebileceklerini ifade etti.

Bakan Yumaklı, sezon boyunca yapılan denetimler hakkında da bilgi vererek, sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması ve yasalara uygun avcılığın teşvik edilmesi amacıyla önemli adımlar atıldığını belirtti. Geçen yıl yapılan denetimlerde kaçak avcılıkla elde edilen su ürünlerine el konulduğunu ve birçok kişi ile iş yerine idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Bakan Yumaklı, yeni sezonda su ürünleri avcılığına ilişkin yeni kuralların uygulanacağını da açıkladı. Bu kuralların, bilimsel ve teknik tavsiye kurullarının raporlarına dayanarak, sürdürülebilirlik temelli olacağını ve balıkçılığın geleceğini güvence altına almayı hedeflediğini belirtti.

Son olarak, Bakan Yumaklı, balıkçılık sezonunun hem iç piyasada hem de ihracatta olumlu etkilerinin olduğunu vurgulayarak, balık ve balıkçıların geleceği için koruma kullanma dengesi içerisinde hareket edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı