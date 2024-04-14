Elazığ'daki bin 200 yıllık kilise, zamana meydan okuyor

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi Ekinözü köyünde bulunan bin 200 yıllık Meryem Ana Kilisesi, tarihin izlerini günümüze taşıyor ve adeta zamanın ağırlığına direniyor.

1900'lü yıllarda 40 yıl boyunca cami olarak kullanılan bu yapı, daha sonra terkedildi. Ancak yüz yıllara meydan okuyarak ayakta kalan kilise, doğal etkenler nedeniyle yıkılmak üzere.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda hazırlanan restorasyon projesi onaylanan yapı, şimdi yeniden eski ihtişamına kavuşmayı bekliyor. Eserin bin 200 yıllık tarihi boyunca geçirdiği değişimleri dile getiren Hayati Sinem, Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından tescillendiğini belirtti. Sinem,

"Kilise olarak anılan bu eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda onaylı bir projeye sahip. Kilisenin duvarlarının dondurularak cam bir fanus içerisine alınması, yapıyı korumak için önemli bir adımdır. Ancak projemiz, bakanlık ödeneği bekliyor. Bu nedenle projenin 2024 bütçesine alınmasını ve tarihi eserin kurtarılmasını talep ediyoruz"

dedi.

Kilisenin geçmişine dair bilgiler veren Sinem,

"Bu kilise, zamanında 1956 yılına kadar cami olarak kullanıldı. Halk arasında 'eski cami' olarak da bilinir. Şu an eserin kurtarılmasını bekliyoruz ve proje için ödenek bekliyoruz"

şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı