Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor ile 16. randevuya hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, ligde 16. kez rakipleriyle mücadele edecek.

Ligde liderlik koltuğunda bulunan Galatasaray, 27 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle toplamda 84 puan topladı. Öte yandan, ev sahibi Alanyaspor ise 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet sonucunda 42 puanla 10. sırada yer alıyor.

İki takım arasında gerçekleşecek olan bu maç öncesinde Galatasaray, Alanyaspor ile daha önce Süper Lig'de 15 kez karşılaştı. Bu karşılaşmalardan 9'unu Galatasaray kazanırken, 3'ü Alanyaspor'un galibiyetiyle sonuçlandı ve 3 maç da berabere bitti. Galatasaray'ın attığı 35 gole karşılık, Alanyaspor 17 gol kaydetti.

Galatasaray, deplasman performansıyla dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda 15 maça çıkan Sarı-kırmızılılar, 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 36 puan topladı ve deplasman sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

Son 19 lig maçında rakiplerine kaybetmeyen Galatasaray, son 12 lig maçında da 3 puan aldı. Ayrıca, ligin en az gol yiyen takımı olan Galatasaray, bu sezon kalesinde sadece 20 gol gördü.

Maçta hakem olarak Cihan Aydın görev alacak. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Nelsson, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Davinson Sanchez sarı kart sınırında bulunuyor. Maçta kaleci Günay Güvenç cezalı olduğu için kadroda yer almayacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, bugüne kadar resmi müsabakalarda 3 kez rakip oldu. Okan Buruk'un takımı, oynanan 3 karşılaşmadan da galip ayrıldı.

Maçın heyecanla beklenen sonucunu görmek için futbol severler yarın saat 20.00'de ekran başında olacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı