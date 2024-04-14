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2 genç evde ölü bulundu

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde bulunan bir evde, yakınları tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulunan 2 genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 genç evde ölü bulundu mask
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu Mahallesi'nde bulunan bir evde, yakınları tarafından hareketsiz şekilde yatarken bulunan 2 genç, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

2 genç evde ölü bulundu

Olayın duyulmasıyla birlikte, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri de gençlere yapılan ilk müdahalede yaşam işaretleri bulunamadığını belirledi.

Henüz net bir bilgi olmamakla birlikte, gençlerin ölümüyle ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Kayseri, Kocasinan, Fevzioğlu Mahallesi, Genç, vefat, Polis, soruşturma

14 Nis 2024 - 14:05 - Gündem

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