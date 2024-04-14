Portakal Çiçeği Karnavalı coşkusu şehri sardı, yüzbinlerce ziyaretçi akın etti

Adana, 13 Nisan'da başlayan ve 21 Nisan'a kadar devam edecek olan Portakal Çiçeği Karnavalı ile renkli bir atmosfere büründü.
Bu yıl Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Kültür Bakanlığı Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alınarak dün itibarıyla başladı. Karnavalın coşkusu, şehrin birçok noktasında düzenlenen etkinliklerle tüm kenti sardı.
Adana'ya şehir dışından yüzbinlerce insanın akınına uğradığı karnavalda, ziyaretçiler tarihi turistik yerleri gezip, yöresel lezzetleri tatma fırsatı buldu. Karnaval kapsamında düzenlenen etkinlikler, Atatürk Parkı, Merkez Park ve Adana Müzesi gibi önemli noktalarda gerçekleştirildi. Akşamları ise sevilen sanatçılar, hem Atatürk Parkı'nda hem de Merkez Park'ta hayranlarıyla buluşarak unutulmaz konserler verdi.
Karnavalın keyifli atmosferi, sokaklarda dans eden ve eğlenen vatandaşlarla birlikte Adana'nın her köşesine yayıldı. Ziyaretçiler, Adana'nın güzelliklerini ve karnavalın eğlencesini büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. Karnaval kapsamında kurulan yemek stantları da, 17 Nisan'dan itibaren Merkez ve Atatürk Parkı'nda ziyaretçilere yöresel lezzetleri sunacak. Portakal Çiçeği Karnavalı, 21 Nisan'da sona erecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.