Erzurum, Gaziantep ve Konya'nın ardından ülkemizde en fazla coğrafi işaretli ürüne sahip şehirler arasında yer alıyor.

Bugüne kadar 55 ürün coğrafi işaret almışken, 13 ürün ise tescil için Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan onay bekliyor. Coğrafi işaret, tüketicilere ürünün kaynağını, karakteristik özelliklerini ve coğrafi alan ile ürün arasındaki bağlantıyı garanti eden bir kalite işareti olarak öne çıkıyor.

Erzurum'da da coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak adına çeşitli çalışmalar yürütülüyor. Son olarak, Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından Narman Yeşil Mercimeği için coğrafi işaret başvurusu yapıldı. Bu başvuruda, işlenmiş ve işlenmemiş meyve-sebze ile mantarlar ürün grubundan olan Narman Yeşil Mercimeği'nin "Menşe Adı" olarak tescil edilmesi talep edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı