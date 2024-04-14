Teras kısmından düşerek hayatını kaybetti, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Kışla Mahallesi'nde bulunan bir binanın teras kısmından düşen 23 yaşındaki Alican Umut Keçeci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan genci fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Medikal bir firmada çalıştığı öğrenilen Keçeci'nin arkadaşının oturduğu binanın teras kısmından düştüğü tespit edildi. Olayın ardından genç adamın yakınları, acı haberle olay yerine koştu. Keçeci'nin ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan yakınlarının feryatları ise çevredekilerin yüreklerini dağladı.

Alican Umut Keçeci'nin cansız bedeni, savcılık ve polisin incelemelerinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis, olayla ilgili olarak genç adamın arkadaşlarını ifadeye çağırdı ve soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı