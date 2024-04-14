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Teras kısmından düşerek hayatını kaybetti, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde, Kışla Mahallesi'nde bulunan bir binanın teras kısmından düşen 23 yaşındaki Alican Umut Keçeci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Teras kısmından düşerek hayatını kaybetti, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı mask
Teras kısmından düşerek hayatını kaybetti, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
Teras kısmından düşerek hayatını kaybetti, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, Kışla Mahallesi'nde bulunan bir binanın teras kısmından düşen 23 yaşındaki Alican Umut Keçeci, olay yerinde hayatını kaybetti.

Teras kısmından düşerek hayatını kaybetti, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Sabah saatlerinde yerde hareketsiz yatan genci fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ancak sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Teras kısmından düşerek hayatını kaybetti, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Medikal bir firmada çalıştığı öğrenilen Keçeci'nin arkadaşının oturduğu binanın teras kısmından düştüğü tespit edildi. Olayın ardından genç adamın yakınları, acı haberle olay yerine koştu. Keçeci'nin ölümüyle derin bir üzüntü yaşayan yakınlarının feryatları ise çevredekilerin yüreklerini dağladı.

Teras kısmından düşerek hayatını kaybetti, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Alican Umut Keçeci'nin cansız bedeni, savcılık ve polisin incelemelerinin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na gönderildi. Polis, olayla ilgili olarak genç adamın arkadaşlarını ifadeye çağırdı ve soruşturma başlattı.

Teras kısmından düşerek hayatını kaybetti, yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Nis 2024 - 13:55 - Gündem

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