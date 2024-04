Döviz bürosu çalışanından yapılan yanlış işlem, 49 bin 500 TL'ye mal oldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir döviz bürosunda yaşanan olayda, bir müşteriye yapılan yanlış işlem sonucu döviz bürosuna 49 bin 500 TL'ye mal olan 3 tam altın fazla verildi.

Olay, bayram öncesi yoğunluk sırasında gerçekleşti ve güvenlik kameralarına an be an yansıdı.

Döviz bürosu sahibi Aslan Kocaardıç, yaşanan olayı şu şekilde açıkladı:

"Bayram öncesi yoğunluktan dolayı çalışma arkadaşlarımızdan biri, müşteriden aldığı 115 bin 80 TL karşılığında 7 tam altın vermesi gereken bir işlemde dalgınlık sonucu 10 tam altın verdi. Bu yanlış işlem nedeniyle 3 tam altın fazla verilmiş oldu, ki bu da 49 bin 500 TL'ye tekabül ediyor. Müşteri duyarlı bir vatandaştı ancak yoğunluk içinde bu durumu fark etmemiş olabilir. Biz de farkına varmadık. Ancak müşterinin fark ettiğinde geri getireceğine inanıyoruz."

Kocaardıç, vatandaşın yanlışlıkla aldığı 3 tam altını geri getirip teslim etmesini beklediklerini ifade ederek,

"Bu olayın çalışanlarımızın maddi kaybına yol açmasını istemiyoruz. Daha önce benzer durumlarda vatandaşlar fark ettiklerinde geri getirip teslim etmişlerdi. Aynı duyarlılığı bu müşterimizden de bekliyoruz"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı