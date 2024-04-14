14 Nis 2024 - 13:52 - Gündem

Döviz bürosu çalışanından yapılan yanlış işlem, 49 bin 500 TL'ye mal oldu

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir döviz bürosunda yaşanan olayda, bir müşteriye yapılan yanlış işlem sonucu döviz bürosuna 49 bin 500 TL'ye mal olan 3 tam altın fazla verildi.