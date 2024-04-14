Malatya’da kan donduran olay Tartıştığı kocasını öldürdü

Malatya’da kan donduran bir cinayet yaşandı. Dün gece Beydağı Mahallesi’nde yaşanan olayda bir kadın, tartıştığı eşini öldürdü.

Malatya’da bir kadın, tartıştığı 29 yaşındaki kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eğitim Sokak’ta bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Tolunay Şimşek (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tolunay Şimşek'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığına defnedildi. Katil zanlısı E.Ş. isimli kadın ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı