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Malatya’da kan donduran olay Tartıştığı kocasını öldürdü

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Malatya’da kan donduran bir cinayet yaşandı. Dün gece Beydağı Mahallesi’nde yaşanan olayda bir kadın, tartıştığı eşini öldürdü.

Malatya’da kan donduran olay Tartıştığı kocasını öldürdü malatya haber mask
Malatya’da kan donduran olay Tartıştığı kocasını öldürdü malatya haber
Malatya’da kan donduran olay Tartıştığı kocasını öldürdü malatya haber
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Malatya’da kan donduran bir cinayet yaşandı. Dün gece Beydağı Mahallesi’nde yaşanan olayda bir kadın, tartıştığı eşini öldürdü.

Malatya’da kan donduran olay Tartıştığı kocasını öldürdü

Malatya’da bir kadın, tartıştığı 29 yaşındaki kocasını sırtından bıçaklayarak öldürdü.

Malatya’da kan donduran olay Tartıştığı kocasını öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay, gece saat 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Merkez Beydağı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Eğitim Sokak’ta bulunan TOKİ konutlarında ikamet eden Tolunay Şimşek (29) ile eşi E.Ş. (29) arasında ailevi bir konu nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.Ş., kocası Tolunay Şimşek’i bıçakla sırtından yaraladı.

Malatya’da kan donduran olay Tartıştığı kocasını öldürdü

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Tolunay Şimşek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Malatya’da kan donduran olay Tartıştığı kocasını öldürdü

Tolunay Şimşek'in cenazesi Adli Tıp Kurumunda tamamlanan işlemlerin ardından öğle saatlerinde şehir mezarlığına defnedildi. Katil zanlısı E.Ş. isimli kadın ise gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Malatya’da kan donduran olay Tartıştığı kocasını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Nis 2024 - 13:36 Malatya- Asayiş

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