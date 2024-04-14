Havaların ısınmasıyla çocukların nehre atlayarak tehlikeli serinlik arayışı

Adana'da havaların ısınmasıyla birlikte, çocukların serinlemek için köprüden Seyhan Nehrine atladığı görüldü. Her yıl serinlemek amacıyla sulama kanallarına ve nehirlerin serin sularına girenlerin yaklaşık 30 kişinin boğulduğu Adana'da, tehlikeli serinlik başladı.

Özellikle çocuklar, nehre girmeye ve köprülerden yüksekten atlamaya başladılar.

Tehlikenin farkında olmayan ve aldırış etmeyen çocuklar, köprülerin en üst noktalarından nehre atlayarak tehlikeyi artırdı. İzleyicilerin şaşkın bakışları arasında, çocuklar ölüme meydan okurcasına bu tehlikeli eylemi tekrar tekrar gerçekleştirdiler.

Son 10 yılda serinlemek için sulara giren yaklaşık 300 kişinin boğularak hayatını kaybettiği Adana'da, yetkililer vatandaşları bu tür tehlikeli davranışlardan uzak durmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı