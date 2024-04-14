Karbonmonoksit gazından zehirlenen 2 kardeş hayatını kaybetti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, Fevzioğlu Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde, sabah saatlerinde yaşanan acı olayda, anne çocuklarını uyandırmak için odalarına gittiğinde iki çocuğunu da hareketsiz bir şekilde buldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından 19 yaşındaki Samet ve 17 yaşındaki Ahmetcan K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda, kardeşlerin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılan gençlerin ölümü, ailelerini ve yakınlarını derin bir üzüntüye boğdu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerini sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı