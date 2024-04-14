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“Fahiş fiyattan bilet satan firmalara 5 milyon 321 bin lira idari para cezası uygulandı”

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince yapılan otobüs denetimlerinde fahiş fiyatlarla mücadele ettiklerini ve usulsüzlük yapan işletmelere ciddi para cezaları uygulandığını belirtti.

“Fahiş fiyattan bilet satan firmalara 5 milyon 321 bin lira idari para cezası uygulandı” mask
“Fahiş fiyattan bilet satan firmalara 5 milyon 321 bin lira idari para cezası uygulandı”
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatili süresince yapılan otobüs denetimlerinde fahiş fiyatlarla mücadele ettiklerini ve usulsüzlük yapan işletmelere ciddi para cezaları uygulandığını belirtti.

“Fahiş fiyattan bilet satan firmalara 5 milyon 321 bin lira idari para cezası uygulandı”

Bakan Uraloğlu, bayram tatili boyunca 80 bin 195 otobüs seferi gerçekleştirilerek 2 milyon 759 bin 818 yolcunun taşındığını açıkladı.

“Fahiş fiyattan bilet satan firmalara 5 milyon 321 bin lira idari para cezası uygulandı”

Bakan Uraloğlu, yapılan denetimlerde fahiş fiyatlı bilet satışı ve diğer usulsüzlükler tespit edilen otobüs işletmecilerine toplamda 5 milyon 321 bin 223 lira idari para cezası uygulandığını ifade etti. Ayrıca, korsan taşımacılık ve diğer usulsüzlükler nedeniyle işletmelere ek olarak 1 milyon 269 bin lira idari para cezası kesildiğini söyledi.

Bakan Uraloğlu, denetimlerin elektronik ortamda da yapıldığını ve bu süreçte 4 bin 810 otobüsün denetlendiğini dile getirdi. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin titizlikle sürdürüldüğünü vurgulayan Uraloğlu, fahiş fiyatlarla bilet satışının önlenmesi ve otobüs seyahatlerinde düzenin sağlanması için denetimlerin etkin bir şekilde devam edeceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Nis 2024 - 12:52 - Gündem

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