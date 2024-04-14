Diyarbakır'daki silahlı kavga operasyonu: Firari sanık Batman'da yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin operasyonlar devam ediyor.

Olaya karışan 31 şüpheli hakkında hazırlanan 151 sayfalık iddianame kabul edildi ve firari olan 11 kişiden biri olan B.T., Batman'da yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan operasyonda, firari sanıklardan B.T.'nin Batman'da tespit edildiği belirtildi. Belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda yakalanan B.T., jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Geçen yıl Serçeler Mahallesi'nde meydana gelen silahlı kavgada Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç hayatını kaybetmişti. İddianamede, 31 sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilirken, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ceza isteniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı