- Gündem

Zincirleme kaza: 1 ağır, 6 yaralı

ABONE OL Google News Sayfamız

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza: 1 ağır, 6 yaralı mask
Zincirleme kaza: 1 ağır, 6 yaralı
Zincirleme kaza: 1 ağır, 6 yaralı
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Zincirleme kaza: 1 ağır, 6 yaralı

Olay, ilçenin Yassıca köyü mevkisinde gerçekleşti. 27 AJV 221 plakalı bir TIR ile 47 AH 792 plakalı hafif ticari araç ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin karıştığı kazada, aynı aileden Y.K. (55), S.K. (54), B.K. (26), M.K. (12) ve F.S. (49) ile tır sürücüsü yaralandı.

Zincirleme kaza: 1 ağır, 6 yaralı

Jandarma ve sağlık ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine sevk edildiği bildirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. TIR şoförünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Zincirleme kaza: 1 ağır, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# batman, Gercüş, zincirleme trafik kazası, kaza, yaralı, trafik kazası, Yassıca köyü

14 Nis 2024 - 12:30 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL