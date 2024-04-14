Zincirleme kaza: 1 ağır, 6 yaralı

Batman'ın Gercüş ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç karıştı ve olayda 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

Olay, ilçenin Yassıca köyü mevkisinde gerçekleşti. 27 AJV 221 plakalı bir TIR ile 47 AH 792 plakalı hafif ticari araç ve plakası öğrenilemeyen bir otomobilin karıştığı kazada, aynı aileden Y.K. (55), S.K. (54), B.K. (26), M.K. (12) ve F.S. (49) ile tır sürücüsü yaralandı.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin ihbar üzerine olay yerine sevk edildiği bildirildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. TIR şoförünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza ile ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı