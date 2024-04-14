Gaziantep kültürüyle buluşan dünya klasiği: "Güccük Pirens"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gazikültür A.Ş. tarafından, dünyaca ünlü Küçük Prens kitabı, Antep ağzına aktarılarak "Güccük Pirens" olarak yayımlandı.

Tüm dünya çocuklarının başucu kitabı olan Küçük Prens'in, Antep ağzının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için gerçekleştirilen bu proje, şehrin kültürel mirasına önemli bir katkı sağlıyor.

Gazikültür A.Ş., Dr. Filiz Mete ve Muhammed Şerbetçi tarafından kaleme alınan Güccük Pirens kitabında, orijinal çizimlere sadık kalınarak, sadece kapakta Küçük Prens Antep'in yöresel kıyafetleriyle resmedildi. Antep ağzıyla yazılan ve 112 sayfadan oluşan kitap, Gaziantep'teki müzelerde ve Gazikültür mağazalarında, Türkiye genelinde seçkin kitapçılarda, ayrıca Gazikültür'ün internet sitesi ve diğer seçkin internet satış sitelerinden temin edilebilecek.

Gazikültür A.Ş., yayınladığı eserlerle Gaziantep'in kültürünü, sanatını, geleneklerini ve geçmişini geleceğe taşımak ve belgelendirmek amacıyla faaliyet gösteriyor. Güccük Pirens kitabıyla da kadim Türk milletinin dilinin tarihin aktarılmasını hedefleyen şirket, aynı zamanda dünyaca ünlü bir eserin Antep ağzıyla tanıtılmasıyla şehrin somut olmayan kültürel mirasına da sahip çıkıyor.

Gazikültür Yönetim Kurulu Başkanı M. Hakan Tanrıöver, yaptığı açıklamada, Küçük Prens'in çocukların beğenisini topladığını ancak asıl hedef kitlesinin yetişkinler olduğunu belirterek, Antep ağzını korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalıştıklarını vurguladı. Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ise Güccük Pirens kitabının, çocukların hayal gücünü artırmayı ve Antep ağzını gelecek kuşaklara aktarmayı amaçladığını ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı