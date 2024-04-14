Göbeklitepe, rekor ziyaretçi akınına uğradı

Şanlıurfa'da, 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe, Ramazan Bayramı tatilinde yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.

9 günlük bayram tatili boyunca Göbeklitepe'yi 55 bin 573 kişi ziyaret etti.

Göbeklitepe, bayramın birinci günü 11 bin 454, üçüncü gün ise 13 bin 857 ziyaretçiyi ağırlayarak günlük ziyaretçi rekoru kırdı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Göbeklitepe'yi ziyaret ederek yapılan hizmetlerle ilgili incelemelerde bulundu. Ardından Balıklıgöl'ü ziyaret eden Vali Şıldak, binlerce ziyaretçinin bulunduğu alanda yoğunluğun memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Vali Şıldak, Göbeklitepe'ye gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu belirterek,

"Turizmde beklentimiz bir hayli yüksek. Şanlıurfa, başta Göbeklitepe ve ondan önce inanç turizminin kalbi sayılan Balıklıgöl ve çevresi, Harran'daki eserler, Halfeti ve tabii ki müzelerimizin varlığıyla çok yüksek turizm potansiyeline sahip. Bu sene de ilimiz 9 günlük bayram tatili süresince adeta turist akınına uğradı. Aldığımız sayılar oldukça memnun edici düzeydedir. Göbeklitepe'de 60 binin üzerinde bir ziyaretçiyi görmeyi hedefliyoruz. Bugün de rekor seviyede bir rakam yakalandı. 14 bine yakın ziyaretçi sadece Göbeklitepe'yi ziyaret etti"

şeklinde konuştu.

Vali Şıldak, herkesi Şanlıurfa'yı görmeye davet ederek,

"Özellikle bu mevsim tam Şanlıurfa zamanı. Şanlıurfa lezzetleriyle, gastronomisiyle, müziğiyle, kültür eserleriyle, turizme yönelik bütün unsurlarıyla görülmeye değer. Şimdi bunun tam zamanı, şimdi Şanlıurfa zamanı"

dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı