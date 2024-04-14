Antikacı, asırlık eşyalar arasında geçen hayatı paylaşıyor: Dünya boş, gelip gideceksin

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan Tarihi Bakırcılar Çarşısı'nda 30 yıldır antikacılık yapan 77 yaşındaki Semih Aslan, iş yerinde asırlık eşyaları satışa sunarken yaşamını ve düşüncelerini paylaşıyor.

Binlerce antika eşya arasında zamanını geçiren Aslan, ilerlemiş yaşına rağmen işini ve tutkusunu bırakamıyor.

Semih Aslan,

"30 yılı aşkın bir süredir buradayım. Eski işlerle uğraşıyoruz. Her türlü eşya mevcut, yaklaşık 10 bin farklı ürün bulunmakta. Kış mevsiminde pek müşteri gelmez ama yaz mevsiminde yoğunluk olur. Dünya boş, gelip gideceksin, bunların hepsinin sahipleri vardı; geldiler, geçtiler. Biz de gelip gideceğiz"

şeklinde konuştu.

Semih Aslan'ın bu sözleri, yaşamın geçiciliğini ve insanın dünya üzerindeki varoluşunun bir dönem olduğunu hatırlatırken, antika eşyalar aracılığıyla geçmişe bir yolculuk yapmanın da önemine dikkat çekiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı