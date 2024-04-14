Üreticilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu dağıtımı başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin "Alternatif Ürün Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sertifikalı hibrit karpuz tohumu desteği verilmeye başlandı.

İzmit, Kandıra ve Gebze ilçelerinde başlayan dağıtım süreci ile birlikte, üreticilerin karpuz yetiştirme süreçlerine destek olunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü, Kandıra Belediyesi ve Gebze Belediyesi'nde bulunan Büyükşehir hizmet binalarından tohumlarını teslim alabilecek olan çiftçiler, projenin katkılarıyla tarımsal üretimlerini artırma imkanına sahip olacaklar.

Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce sağladığı yüzde 50 hibeli karpuz tohumu desteğiyle Kocaeli genelinde 650 dekarlık karpuz tarlası desteklenmiş oldu. Bu destekler sayesinde atıl durumdaki arazilerin tarıma kazandırılması ve karpuz üretiminde yaşanan ciddi artışlar, bölgedeki tarımsal potansiyeli güçlendirmeye devam ediyor.

Kandıra karpuzunun, rengi kırmızıdan çok pembeye kaçan ve nefis aroması ile dikkat çeken özellikleri, tüketicilerin yaz aylarında tercih sebebi olmaya devam ediyor. Zengin C vitamini içeriğiyle bağışıklık sistemini güçlendiren, kan basıncını düzenleyen ve cildi güneşin zararlı etkilerinden koruyan Kandıra karpuzu, il sınırlarını aşarak adını duyurmaya devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı