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Kamyonet takla attı, sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

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Sivas'ın Eski Boğazkesen Köyü yakınlarında meydana gelen kaza sonucunda, bir kamyonet refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kamyonet takla attı, sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı mask
Kamyonet takla attı, sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Kamyonet takla attı, sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
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Sivas'ın Eski Boğazkesen Köyü yakınlarında meydana gelen kaza sonucunda, bir kamyonet refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Kamyonet takla attı, sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu H.D. (35) tarafından idare edilen 58 BC 069 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıktı ve ardından takla attı. Kazada kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan A.R.A. (59) ve M.A. (60) isimli kişiler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kamyonet takla attı, sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Bu acı olay, trafik kurallarının öneminin bir kez daha vurgulanmasına neden oldu.

Kamyonet takla attı, sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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14 Nis 2024 - 12:13 - Gündem

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