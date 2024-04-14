Kamyonet takla attı, sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Sivas'ın Eski Boğazkesen Köyü yakınlarında meydana gelen kaza sonucunda, bir kamyonet refüje çıkarak takla attı. Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu H.D. (35) tarafından idare edilen 58 BC 069 plakalı kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çıktı ve ardından takla attı. Kazada kamyonetin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan A.R.A. (59) ve M.A. (60) isimli kişiler yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili detaylı inceleme başlatıldı. Bu acı olay, trafik kurallarının öneminin bir kez daha vurgulanmasına neden oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.