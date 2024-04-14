Turizm Haftası nedir? Turizm Haftası neden kutlanır?

Her yıl ülkemiz genelinde 15 - 22 Nisan tarihleri arası; toplumda farkındalık yaratarak turizmin önemine dikkat çekmek ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kutlanıyor.

Turizm Haftası, turizmin önemini vurgulamak ve bu sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenleniyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde farklı zamanlarda kutlanabiliyor, ancak genellikle ulusal veya uluslararası düzeyde gerçekleşiyor.

Turizm, bir ülkenin veya bölgenin ekonomik kalkınmasında önemli bir rol oynar. İnsanlar farklı kültürleri, tarihleri ve doğal güzellikleri görmek için seyahat ederler. Turizm Haftası, bu sektörün önemini hatırlatmak ve turizme yönelik farkındalık oluşturmak için kutlanır.

TURİZM HAFTASI NEDEN KUTLANIR?

Turizm Haftası'nın temel amacı:

Turizmin ekonomik, sosyal ve kültürel önemini vurgulamak.

Turizm sektöründeki gelişmeleri ve yenilikleri tanıtmak.

Turizm sektöründe çalışanları ve katkılarını öne çıkarmak.

Turizmin sürdürülebilirliği ve çevresel etkileri üzerine farkındalık oluşturmak.

TURİZM HAFTASI NE ZAMAN?

Turizmin ülke ekonomisine katkısı bakımından bir bilinç sağlanmak için bu hafta kutlanan Turizm Haftası her yıl 15-22 Nisan haftası Dünya Turizm Haftası olarak kutlanıyor.