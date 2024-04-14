Her gün büfesinin önüne gelen sokak hayvanlarını besliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Kuddusi Baba Bulvarı'nda işletme sahibi olan Mehmet Özbek, sokak hayvanlarının karınlarını doyurarak örnek bir davranış sergiliyor.
Özbek, kendi imkanlarıyla her gün köpeklerin ve kedilerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyor.
Şerbetçi büfenin sahibi Mehmet Özbek,
"Beni hep büfenin önünde karşılıyorlar. Elimden geldiğince onları aç bırakmamaya çalışıyorum. Her gün büfenin önüne gelen köpeğin ismini 'Leyla' koydum. Buradaki kediler olsun köpek olsun sokak hayvanlarına bakıyorum. Dükkanda kalan yemek kalıntılarını da onlara veriyorum. Kendi imkanlarımla mama alıyorum. Sağ olsunlar birkaç arkadaşım destek de çıkıyor. Elimden geldiğince kedilere ve köpeklere sahip çıkmaya çalışıyorum. Kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışı onlara da yapmazsak aslında onlar çok iyi hayvanlar. Ama kızdırırsak illaki tepkileri oluyor. İnsan kendisi de kızdığında zarar verebiliyor"
şeklinde konuştu.
Mehmet Özbek'in bu örnek davranışı, sokak hayvanlarına duyarlılığı ve onlara karşı sorumluluk sahibi olmanın önemini vurguluyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.