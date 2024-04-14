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Her gün büfesinin önüne gelen sokak hayvanlarını besliyor

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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Kuddusi Baba Bulvarı'nda işletme sahibi olan Mehmet Özbek, sokak hayvanlarının karınlarını doyurarak örnek bir davranış sergiliyor.

Her gün büfesinin önüne gelen sokak hayvanlarını besliyor mask
Her gün büfesinin önüne gelen sokak hayvanlarını besliyor
Her gün büfesinin önüne gelen sokak hayvanlarını besliyor
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Kuddusi Baba Bulvarı'nda işletme sahibi olan Mehmet Özbek, sokak hayvanlarının karınlarını doyurarak örnek bir davranış sergiliyor.

Her gün büfesinin önüne gelen sokak hayvanlarını besliyor

Özbek, kendi imkanlarıyla her gün köpeklerin ve kedilerin ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ediyor.

Her gün büfesinin önüne gelen sokak hayvanlarını besliyor

Şerbetçi büfenin sahibi Mehmet Özbek,

"Beni hep büfenin önünde karşılıyorlar. Elimden geldiğince onları aç bırakmamaya çalışıyorum. Her gün büfenin önüne gelen köpeğin ismini 'Leyla' koydum. Buradaki kediler olsun köpek olsun sokak hayvanlarına bakıyorum. Dükkanda kalan yemek kalıntılarını da onlara veriyorum. Kendi imkanlarımla mama alıyorum. Sağ olsunlar birkaç arkadaşım destek de çıkıyor. Elimden geldiğince kedilere ve köpeklere sahip çıkmaya çalışıyorum. Kendimize yapılmasını istemediğimiz davranışı onlara da yapmazsak aslında onlar çok iyi hayvanlar. Ama kızdırırsak illaki tepkileri oluyor. İnsan kendisi de kızdığında zarar verebiliyor"

şeklinde konuştu.

Her gün büfesinin önüne gelen sokak hayvanlarını besliyor

Mehmet Özbek'in bu örnek davranışı, sokak hayvanlarına duyarlılığı ve onlara karşı sorumluluk sahibi olmanın önemini vurguluyor.

Her gün büfesinin önüne gelen sokak hayvanlarını besliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# kahramanmaraş, Onikişubat, Mehmet Özbek, sokak hayvanları, Esnaf, büfe

14 Nis 2024 - 11:41 - Yaşam

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