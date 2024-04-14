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Adana'da Rottweiler saldırısı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Asel Uğraş, annesiyle bayram gezmesinden dönerken bir Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Adana'da Rottweiler saldırısı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı mask
Adana'da Rottweiler saldırısı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı
Adana'da Rottweiler saldırısı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, 4 yaşındaki Asel Uğraş, annesiyle bayram gezmesinden dönerken bir Rottweiler cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

Adana'da Rottweiler saldırısı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Mithatpaşa Mahallesi Ray Sokak'ta gerçekleşen olayda, küçük kız çocuğu köpek tarafından yaralanırken, çevredekilerin müdahalesiyle köpekten kurtarıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Asel'in tedavisi devam ediyor.

Adana'da Rottweiler saldırısı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, köpeği bulmak ve sorumluları yakalamak için çalışma başlattı. Polisin yaptığı araştırma sonucunda köpeğin Sedat E.'ye ait olduğu tespit edildi ve Sedat E. gözaltına alındı. Ancak Sedat E., köpeği bir ay önce Mümin K.'ye verdiğini iddia etti. Bu gelişme üzerine polis Mümin K.'yi de gözaltına aldı.

Adana'da Rottweiler saldırısı: 4 yaşındaki çocuk yaralandı

Şüpheliler, adli tıp biriminde sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, köpeğin saldırısına uğrayan küçük Asel'in sağlık durumu hakkında endişe devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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14 Nis 2024 - 11:35 - Asayiş

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