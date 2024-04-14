- Gündem

THY, İran-İsrail gerginliğinin ardından seferlerini iptal etti

ABONE OL Google News Sayfamız

İran’ın İsrail’e yaptığı dron saldırıların ardından Lübnan, İran, Irak, Ürdün hava sahasını kapattı. Türk Hava Yolları (THY) hava sahasını kapatan ülkelere yapacağı uçuşları karşılıklı olarak iptal etti.

THY, İran-İsrail gerginliğinin ardından seferlerini iptal etti malatya haber mask
THY, İran-İsrail gerginliğinin ardından seferlerini iptal etti malatya haber
THY, İran-İsrail gerginliğinin ardından seferlerini iptal etti malatya haber
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

İran’ın İsrail’e yaptığı dron saldırıların ardından Lübnan, İran, Irak, Ürdün hava sahasını kapattı. Türk Hava Yolları (THY) hava sahasını kapatan ülkelere yapacağı uçuşları karşılıklı olarak iptal etti.

THY, İran-İsrail gerginliğinin ardından seferlerini iptal etti

Edinilen bilgiye göre, İran ile İsrail arasında yaşanan dron saldırısı nedeniyle THY, İstanbul-Amman, Tahran-İstanbul, Meşhed-İstanbul, İsfahan-İstanbul, Şiraz-İstanbul, Bağdat-İstanbul, Sabiha Gökçen, İstanbul Necef ve İstanbul-Erbil seferlerini karşılıklı olarak iptal etti.

THY, İran-İsrail gerginliğinin ardından seferlerini iptal etti

Saldırıların ardından bazı ülkelerin hava sahasını kapatmasından dolayı havalimanlarına iniş yapamayan AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Damman uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, Ajet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Riyad uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na, THY’nin İstanbul-Şiraz ve İstanbul Meşhed seferini yapan uçakları Erzurum’a, THY’nin İstanbul-Bağdat seferini yapan uçağı Diyarbakır’a, THY’nin İstanbul-Dubai seferini yapan kargo uçağı İstanbul’a, AJet’in İstanbul Sabiha Gökçen-Kuveyt uçağı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na, THY’nin İstanbul-İsfahan seferini yapan uçağı Elazığ’a, THY’nin İstanbul-Tahran uçağı İstanbul’a, THY’nin İstanbul-Karaçi seferini yapan uçağı İstanbul’a, THY’nin Kuala Lumpur-İstanbul uçağı Dubai’ye yönlendirildi. 

THY, İran-İsrail gerginliğinin ardından seferlerini iptal etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# malatya, malatya haber, busabah haber, malatya son dakika haberleri, son dakika malatya, busabah gazetesi malatya, Busabah gazetesi, İran, İsrail, dron saldırıları, Lübnan, Irak, Ürdün, hava sahası, Türk hava yolları, uçak seferleri

14 Nis 2024 - 11:21 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL