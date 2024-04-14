Bakan açıkladı: 66 ölü, 8 bin 352 yaralı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Bayram tatilinin geride kalan 8 gününde meydana gelen 4 bin 998 trafik kazasında 66 kişi hayatını kaybetti, 8 bin 352 vatandaş ise yaralandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinde meydana gelen kazalara ilişkin yaptığı paylaşımda trafik yoğunluğunun tekrar artmaya başladığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, Bayram tatilinin 8. gününde 628 trafik kazası meydana geldi. 382 bin 467 araç denetlendi. 25 bin 215 araca hız ve radar işlemi, 34 bin 407 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 8 gününde toplam 4 bin 998 trafik kazası meydana geldi. 66 vatandaşımız hayatını kaybetti. 8 bin 352 vatandaşımız ise yaralandı” bilgilerini aktardı.

Bakan Yerlikaya, sürücü ve yolculara ise,

“Lütfen aşırı hız yapmayalım. Araçlarımızda da otobüslerde de emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Trafik kurallarına uyalım”

uyarısında bulundu.