9 günlük tatil bitiyor: Okullar ne zaman açılacak?

Milyonlarca çalışan ve öğrenciler başta olmak üzere birçok kişiyi yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı tatili bugün itibariyle bitti. Tatil için başka şehirlere giden vatandaşların otogarlarda, yollarda yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olacağını açıklaması ile birlikte büyük sevinç yaşanmıştı. 2024 Ramazan Bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlamıştı. Ramazan Bayramı Arifesi ise 9 Nisan 2024 Salı günüydü. Resmi bayram tatili, 9 Nisan 2024 Salı günü akşam saatlerinde başladı ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erdi. Yapılan açıklama ile tatil gün sayısı 9 oldu.

TATİL NE ZAMAN BAŞLADI?

Ramazan Bayramı tatili 6 Nisan Cumartesi günü başlayıp 14 Nisan Pazar (bugün) sona erdi. Yani pazartesi günü ile yarım gün tatil olan arife günü tam gün tatil olduğu ve 3 gün bayram olduğu için, iki hafta sonu da birleştirildi ve böylece 9 gün tatil oldu.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Kamu çalışanları ve milyonlarca öğrencinin merak ettiği bu sorunun cevabı araştırılıyor. 9 günlük tatilin son günü bugün. Dolayısı ile yarın (15 Nisan) hem kamu çalışanları iş başı yapacak hem de öğrenciler eğitim-öğretim sürecine devam edecek.