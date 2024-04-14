Vali Ersin Yazıcı Turizm Haftası’nı kutladı

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası için bir mesaj paylaştı.
Vali Yazıcı,
“Her yıl ülkemiz genelinde 15 - 22 Nisan tarihleri arası; toplumda farkındalık yaratarak turizmin önemine dikkat çekmek ve halkın turizm hareketlerine katılımını sağlamak amacıyla kutlanmaktadır. Ülkemiz sahip olduğu tarihi ve doğal güzellikleri ile dünyanın sayılı turizm cennetleri arasında yer almaktadır. İlimiz; turizmin çeşitli türlerine imkan sağlayan iklimi, doğal güzellikleri ve tarihi zenginliğe sahip eserleri ile turizmde hak ettiği konuma ulaşma adına; kamu, yerel yönetim, özel sektör ve sivil toplum işbirliği ve güç birliği ile yoğun çalışmalar yapmaktadır. Hızla gelişen ve değişen turizm sektöründen, ilimizin de yeterli payı alabilmesi ve turizm alanında hak ettiği noktaya gelebilmesi için Valilik olarak; tarih ve kültür turizminin yanı sıra turizm çeşitliliğini çoğaltarak inanç, gastronomi, doğa, iş, kongre ve fuar turizmi gibi alternatif turizm çeşitleriyle Malatya’yı ön plana çıkarmak önceliklerimiz arasındadır”
ifadelerine yer vererek, mesajını şöyle noktaladı:
“Bu duygu ve düşüncelerle; uluslararası turizm alanında edindiğimiz yerin sağlamlaştırılmasında ve ilimizin tanıtımında katkı sağlayan tüm kesimlere teşekkür ediyor, tüm sektör çalışanlarımızın Turizm Haftasını kutlayarak sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.