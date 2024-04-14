14 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

14 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Ferah Eczanesi

Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:35/C, (Battalgazi Devlet Hastanesi Yanı)

24 saat açık

Yaşam Eczanesi

Yeşilyurt Caddesi Başı, Emeksiz Saat Kulesi Karşısı, No:4

24 saat açık

Atalan Eczanesi

Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi Devamı, Eskimalatya

24 saat açık

İkizler Eczanesi

Gedik Mahallesi, Mehmet Kavuk Bulvarı, No:79/B, Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı

24 saat açık

Özalper Eczanesi

Özalper Mahallesi, 3. Cadde, No:74, Rabia Park Aşağısı, Özalper Sağlık Ocağı Karşısı