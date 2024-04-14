14 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
14 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Ferah Eczanesi
Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:35/C, (Battalgazi Devlet Hastanesi Yanı)
24 saat açık
Yaşam Eczanesi
Yeşilyurt Caddesi Başı, Emeksiz Saat Kulesi Karşısı, No:4
24 saat açık
Atalan Eczanesi
Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi Devamı, Eskimalatya
24 saat açık
İkizler Eczanesi
Gedik Mahallesi, Mehmet Kavuk Bulvarı, No:79/B, Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı
24 saat açık
Özalper Eczanesi
Özalper Mahallesi, 3. Cadde, No:74, Rabia Park Aşağısı, Özalper Sağlık Ocağı Karşısı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.