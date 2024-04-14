- Sağlık

14 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

14 Nisan 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 14 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

14 Nisan 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Ferah Eczanesi
Fırat Mahallesi, Hastane Caddesi, No:35/C, (Battalgazi Devlet Hastanesi Yanı)
24 saat açık

Yaşam Eczanesi
Yeşilyurt Caddesi Başı, Emeksiz Saat Kulesi Karşısı, No:4
24 saat açık

Atalan Eczanesi
Benzinlik Caddesi, Petrol Ofisi Devamı, Eskimalatya
24 saat açık

İkizler Eczanesi
Gedik Mahallesi, Mehmet Kavuk Bulvarı, No:79/B, Hasan Çalık Devlet Hastanesi Karşısı
24 saat açık

Özalper Eczanesi
Özalper Mahallesi, 3. Cadde, No:74, Rabia Park Aşağısı, Özalper Sağlık Ocağı Karşısı

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14 Nis 2024 - 10:28 Malatya- Sağlık

Mahreç  Murat İpekten

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