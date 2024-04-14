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Malatya’da bahar havasına ara: Meteoroloji duyurdu

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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Malatya, Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi.

Malatya’da bahar havasına ara Meteoroloji duyurdu malatya haber mask
Malatya’da bahar havasına ara Meteoroloji duyurdu malatya haber
Malatya’da bahar havasına ara Meteoroloji duyurdu malatya haber
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Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Malatya, Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi.

Malatya’da bahar havasına ara: Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hava tahmin raporu paylaştı. Buna göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Malatya, Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Malatya’da bahar havasına ara: Meteoroloji duyurdu

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli eseceği bildirildi.

Malatya’da bahar havasına ara: Meteoroloji duyurdu

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Malatya merkez ve ilçelerde hava durumu şöyle olacak:
Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19
Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20
Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18
Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18
Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21
Darende: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19
Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 17
Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20
Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 17
Kale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21
Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 17
Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18
Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21
Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19

Malatya’da bahar havasına ara: Meteoroloji duyurdu

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14 Nis 2024 - 10:15 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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