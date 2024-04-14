Malatya’da bahar havasına ara: Meteoroloji duyurdu

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Malatya, Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, hava tahmin raporu paylaştı. Buna göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar Malatya, Adıyaman çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildi.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyretmesi beklenirken rüzgarın ise kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli eseceği bildirildi.

MERKEZ VE İLÇELERDE HAVA DURUMU

Meteorolojinin hava tahmin raporuna göre, Malatya merkez ve ilçelerde hava durumu şöyle olacak:

Merkez: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19

Akçadağ: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20

Arapgir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18

Arguvan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18

Battalgazi: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21

Darende: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19

Doğanşehir: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 17

Doğanyol: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 20

Hekimhan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 17

Kale: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21

Kuluncak: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 17

Pütürge: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 18

Yazıhan: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 21

Yeşilyurt: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. 19