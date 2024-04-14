Malatya'nın o ilçelerine uyarı

Fırat Elektrik Dağıtım AŞ. (FEDAŞ) tarafından tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy Mahallesi’ne,

16 Nisan 2024 Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Köylü, Örmeli, Çengelli, Bakımlı, Tatlıcak, Şiro Taraksu, Aktarla, Karşıyaka, Ağalar, Taşmış, Gündüz, Belenköy, Karakaya, Taşbaşı, Bölükkaya, Gündeğer, Yediyol, Çığırlı, Uzunhüseyin, Hatip mahallelerine,

16 Nisan 2024 Salı günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Aşağıbağlar, Cemalgürsel mahallelerine,

17 Nisan 2024 Çarşamba günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı İkizpınar Mahallesi’ne,

18 Nisan 2024 Perşembe günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Poskıran Mahallesi’ne,

19 Nisan 2024 Cuma günü 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt, Cevatpaşa, Samanköy, Cumhuriyet mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.