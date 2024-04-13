13 Nis 2024 - 23:39- Gündem G:

Malatya’da devrilen traktörün imdadına helikopter yetişti

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Malatya’da 78 yaşındaki Timur Aydın idaresindeki traktör direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Pütürge karayolunda meydana gelen kazada yaralanan vatandaş ambulans helikopterin karaya inmesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Malatya’da devrilen traktörün imdadına helikopter yetişti malatya haber mask
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Malatya’da 78 yaşındaki Timur Aydın idaresindeki traktör direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Pütürge karayolunda meydana gelen kazada yaralanan vatandaş ambulans helikopterin karaya inmesi ile Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.

Malatya’da devrilen traktörün imdadına helikopter yetişti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, olay yerine gelen ambulans helikopter yola inerek ağır yaralı Timur Aydın’ı Turgut Özal Tıp Merkezi’ne ulaştırdı.

 
 

Kaynak: Haber Merkezi
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13 Nis 2024 - 23:39 Malatya- Gündem

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