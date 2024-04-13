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Yeşilyurt’ta akıl almaz olay! Zanlılardan 1’i kadın!

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre eşini almaya giden S. M. Ö., kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Yeşilyurt’ta akıl almaz olay! Zanlılardan 1’i kadın! malatya haber mask
Yeşilyurt’ta akıl almaz olay! Zanlılardan 1’i kadın! malatya haber
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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi’nde akşam saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre eşini almaya giden S. M. Ö., kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Yeşilyurt’ta akıl almaz olay! Zanlılardan 1’i kadın!

Yeşilyurt ilçesine bağı Zaviye Mahallesi Selimiye Sokak’ta iddiaya göre markette çalışan eşini almaya giden S. M. Ö., kimliği belirsiz 1’i kadın 3 kişi tarafından bıçaklanarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yaralıya ilk müdahale yapılarak tedavisi için ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yeşilyurt’ta akıl almaz olay! Zanlılardan 1’i kadın!

Kaçan 1’i kadın 3 şüphelinin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

 
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13 Nis 2024 - 23:34 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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