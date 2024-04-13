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Freni patlayan araç eve girdi

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Hakkari'de freni boşalan araç, bir evin duvarını yıkarak içeri girdi.

Freni patlayan araç eve girdi mask
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Hakkari'de freni boşalan araç, bir evin duvarını yıkarak içeri girdi.

Freni patlayan araç eve girdi

Edinilen bilgeye göre, kaza, Pehlivan Mahallesi Şenler Rampası yokuşunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir araç, yokuş aşağı inerken freninin boşalması sonucu bir eve girdi. Can kaybının olmadığı kazada, evin duvarında ve araçta maddi hasar meydana geldi.

Öte yandan, her iki tarafın da birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 Nis 2024 - 22:43 Hakkari- Bölge

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