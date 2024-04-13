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Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı

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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı mask
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RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Pendikspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlaydı ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Trendyol Süper Lig, RAMS Başakşehir, Pendikspor, Çağdaş Atan

13 Nis 2024 - 22:24 - Spor

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