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Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı mask
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında yarın Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, tesislerde kampa girdi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 Nis 2024 - 22:23 - Spor

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