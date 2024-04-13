13 Nis 2024 - 22:21- Spor G:

Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

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Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı mask
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Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor ile 1-1 berabere kalarak galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Beşiktaş’ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların ligdeki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Ligde çıktığı son 5 müsabakada 3 mağlubiyet alan Kartal, 2 kez de berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu süreçte Galatasaray, Gaziantep FK ve Antalyaspor’a mağlup olurken, Başakşehir ve Samsunspor ile yenişemedi.

Beşiktaş söz konusu maçlarda rakip fileleri 3 kez havalandırırken, kalesinde de 7 gol gördü.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 Nis 2024 - 22:21 - Spor

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