Alex Oxlade-Chamberlain 115 gün sonra sahada

Beşiktaş’ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain, sakatlığının ardından Samsunspor müsabakasıyla birlikte 115 gün sonra forma giydi.
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş'ın sahasında Samsunspor ile oynadığı müsabakada İngiliz futbolcu Alex Chamberlain uzun bir aradan sonra sahalara döndü. Mücadeleye yedek başlayan Chamberlain, karşılaşmanın 67. dakikasında Milot Rashica’nın yerine oyuna dahil oldu. 30 yaşındaki futbolcu böylece sakatlığının ardından 115 gün sonra forma giydi.
Alex Oxlade-Chamberlain, son olarak Süper Lig’in 16. haftasında Tüpraş Stadyumu’nda oynanan Alanyaspor müsabakasında forma giymişti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.