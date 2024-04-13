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13 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

13 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti? haber malatya mask
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Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Turan’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi Battalgazi/ Malatya

89 yaşında vefat eden Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Celal Yalçın’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi Yeşilyurt/ Malatya

83 yaşında vefat eden Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saime Karahan’ın taziye adresi: Taziye verilmeyecektir.

86 yaşında vefat eden Kale Mezarlığına defnedilen Hatice Çetinkaya’nın taziye adresi: Bent Mahallesi Kale/Malatya

63 yaşında vefat eden Hekimhan Mezarlığına defnedilen Zarife Gürbüz’ün taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi Hekimhan/Malatya

82 yaşında vefat eden Yeşilyurt Fatih Mezarlığına defnedilen Nazife Gündüz’ün taziye adresi: Fatih Mahallesi Yeşilyurt/Malatya

87 yaşında vefat eden Arguvan Mezarlığına defnedilen Sebahat Gelirlin’ in taziye adresi: Ermişi Mahallesi Arguvan /Malatya

63 yaşında vefat eden Yazıhan Mezarlığına defnedilen Ahmet Güler’in taziye adresi: Yazıhan /Malatya

69 yaşında vefat eden Hacıhaliloğulları Çiftliği Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hayriye Deniz’in taziye adresi: Hacıhaliloğulları Çiftliği Battalgazi/Malatya

82 yaşında vefat eden Hekimhan Mezarlığına defnedilen Cemalettin Köse’nin taziye adresi: Hekimhan/Malatya

                                                                                                                             

                                                                                                                                             

                                                                                             

               

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13 Nis 2024 - 17:39 Malatya- Gündem

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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