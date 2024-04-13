13 Nisan 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Zeynep Turan’ın taziye adresi: Aslanbey Mahallesi Battalgazi/ Malatya
89 yaşında vefat eden Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Celal Yalçın’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi Yeşilyurt/ Malatya
83 yaşında vefat eden Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Saime Karahan’ın taziye adresi: Taziye verilmeyecektir.
86 yaşında vefat eden Kale Mezarlığına defnedilen Hatice Çetinkaya’nın taziye adresi: Bent Mahallesi Kale/Malatya
63 yaşında vefat eden Hekimhan Mezarlığına defnedilen Zarife Gürbüz’ün taziye adresi: Yeşilpınar Mahallesi Hekimhan/Malatya
82 yaşında vefat eden Yeşilyurt Fatih Mezarlığına defnedilen Nazife Gündüz’ün taziye adresi: Fatih Mahallesi Yeşilyurt/Malatya
87 yaşında vefat eden Arguvan Mezarlığına defnedilen Sebahat Gelirlin’ in taziye adresi: Ermişi Mahallesi Arguvan /Malatya
63 yaşında vefat eden Yazıhan Mezarlığına defnedilen Ahmet Güler’in taziye adresi: Yazıhan /Malatya
69 yaşında vefat eden Hacıhaliloğulları Çiftliği Mahallesi Mezarlığına defnedilen Hayriye Deniz’in taziye adresi: Hacıhaliloğulları Çiftliği Battalgazi/Malatya
82 yaşında vefat eden Hekimhan Mezarlığına defnedilen Cemalettin Köse’nin taziye adresi: Hekimhan/Malatya
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.