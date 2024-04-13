Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi! 6 yaralı

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
Malatya- Ankara karayolu Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana gelen kazada ekip otosuna çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde meydana gelen ikinci kazada ise Seleme Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.