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Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi! 6 yaralı

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Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi! 6 yaralı malatya haber mask
Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi! 6 yaralı malatya haber
Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi! 6 yaralı malatya haber
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Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi! 6 yaralı
Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi! 6 yaralı

Malatya- Ankara karayolu Malatya Şehirler Arası Otobüs Terminali (MAŞTİ) mevkiinde meydana gelen kazada ekip otosuna çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi’nde meydana gelen ikinci kazada ise Seleme Caddesi üzerinde seyir halinde olan iki otomobil çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi! 6 yaralı

Yaralıların Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi! 6 yaralı
 
Dikkatsizlik kazayı beraberinde getirdi! 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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13 Nis 2024 - 17:18 Malatya- Asayiş

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